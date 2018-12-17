17 декабря 2018, 17:08Происшествия

В Пензе не смогли разъехаться иномарка и автобус

В Пензе 17 декабря столкнулись легковой автомобиль и автобус №130.

По данным пресс-службы управления МЧС по Пензенской области, авария произошла около 11 часов утра на перекрестке улиц Богданова и Свердлова. Пострадал один человек, в СМИ пишут, что это был юный пассажир Renault Logan.

Фотография с места происшествия появилась в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». На ней видно, что у иномарки помялась правая сторона и разбилось пассажирское стекло. Оно рассыпалось по проезжей части, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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