18 июля 2017, 14:31Общество

В Пензе не работает единый телефон для записи детей к врачам

В Пензе невозможно дозвониться на телефон контакт-центра для записи в детские поликлиники.

18 июля телефон контакт-центра 990-130 детской поликлиники временно не работает.

«Уважаемые родители! В связи с отсутствием связи на телефоне контакт-центра 990-130, приносим свои извинения. В данный момент проводятся профилактические работы», - сообщается на сайте ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Записываться на прием и обращаться за справочной информацией необходимо напрямую через телефоны регистратур поликлиник.

Когда устранят неудобства и возобновят работу контакт-центра, не сообщается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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