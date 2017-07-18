В Пензе не работает единый телефон для записи детей к врачам

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 июля 2017, 14:31Общество
В Пензе невозможно дозвониться на телефон контакт-центра для записи в детские поликлиники.
18 июля телефон контакт-центра 990-130 детской поликлиники временно не работает.
«Уважаемые родители! В связи с отсутствием связи на телефоне контакт-центра 990-130, приносим свои извинения. В данный момент проводятся профилактические работы», - сообщается на сайте ГБУЗ «Городская детская поликлиника».
Записываться на прием и обращаться за справочной информацией необходимо напрямую через телефоны регистратур поликлиник.
Когда устранят неудобства и возобновят работу контакт-центра, не сообщается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 июля 2017, 19:33В Пензе машины на высокой скорости ездят во дворе
18 июля 2017, 19:31Реконструкцию набережной в Пензе идет в соответствии с графиком
18 июля 2017, 19:26В Пензе установят дополнительные камеры видеонаблюдения на дорогах
18 июля 2017, 19:23В Пензе 10 партий выдвинули кандидатов на выборы в ЗакСобр
18 июля 2017, 19:21В Пензенской области прошло карнавальное десантирование
18 июля 2017, 19:17В Пензе на Ударной из аварийного дома не хотят переезжать 4 жильца
18 июля 2017, 19:13Пензенские паломникам дошли до Владимира
18 июля 2017, 17:58В Пензе скончался заслуженный врач РФ Геннадий Пантелеев