В Пензе не поделили дорогу «Яндекс.Такси» и иномарка. ФОТО

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18 сентября 2018, 17:59Происшествия
18 сентября в Пензе возле областной филармонии произошла авария.
Об инциденте сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». По его словам, ДТП случилось примерно в два часа дня на улице Суворова.
«Столкнулись «Яндекс.Такси» марки Datsun и Audi, за рулем которой была автоледи. Машины стоят в противоположных направлениях. На месте работает ДПС, пострадавших не видно. В машинах сидят только водители», - написал он.
Пензенец отметил, что оба автомобиля получили механические повреждения: у такси помята левая часть, у второй иномарки разбиты левая фара и крыло.
Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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