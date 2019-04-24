В Пензе не поделили дорогу «скорая» и легковушка

Пензенец в Сети сообщил об аварии на улице Свердлова.

Фото с места происшествия мужчина опубликовал 23 апреля в группе социальной сети «ВКонтакте». Участниками аварии стали машина «скорой помощи» и легковой автомобиль отечественного производства.

Глядя на снимок, можно предположить , что оба транспортных средства поворачивали направо и в результате притерлись друг к другу. Значительных повреждений на машинах нет.

Официальной информации по факту ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».