24 апреля 2019, 09:32Происшествия

В Пензе не поделили дорогу «скорая» и легковушка

Пензенец в Сети сообщил об аварии на улице Свердлова.

Фото с места происшествия мужчина опубликовал 23 апреля в группе социальной сети «ВКонтакте». Участниками аварии стали машина «скорой помощи» и легковой автомобиль отечественного производства.

Глядя на снимок, можно предположить , что оба транспортных средства поворачивали направо и в результате притерлись друг к другу. Значительных повреждений на машинах нет.

Официальной информации по факту ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_now

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