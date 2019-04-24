В Пензе не поделили дорогу «скорая» и легковушка

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24 апреля 2019, 09:32Происшествия
Пензенец в Сети сообщил об аварии на улице Свердлова.
Фото с места происшествия мужчина опубликовал 23 апреля в группе социальной сети «ВКонтакте». Участниками аварии стали машина «скорой помощи» и легковой автомобиль отечественного производства.
Глядя на снимок, можно предположить , что оба транспортных средства поворачивали направо и в результате притерлись друг к другу. Значительных повреждений на машинах нет.
Официальной информации по факту ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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