23 марта 2018, 13:02Происшествия

В Пензе не поделили дорогу две «Лады». ВИДЕО

В Сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия в центре Пензы.

Как сообщил автор ролика Андрей, который размещен на видеохостинге YouTube, ДТП произошло на улице Салтыкова-Щедрина 22 марта.

«Парализовали движение две «Лады». Одна из них не пропустила на кольце «подружку». Будьте осторожны», - написал он.

Судя по кадрам, автомобили получили незначительные повреждения, у белой оторван бампер. По словам очевидца, никто из людей не пострадал.

Официальной информации о происшествии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=id0T6OOnW1s

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