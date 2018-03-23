В Пензе не поделили дорогу две «Лады». ВИДЕО

В Сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия в центре Пензы.

Как сообщил автор ролика Андрей, который размещен на видеохостинге YouTube, ДТП произошло на улице Салтыкова-Щедрина 22 марта.

«Парализовали движение две «Лады». Одна из них не пропустила на кольце «подружку». Будьте осторожны», - написал он.

Судя по кадрам, автомобили получили незначительные повреждения, у белой оторван бампер. По словам очевидца, никто из людей не пострадал.

Официальной информации о происшествии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».