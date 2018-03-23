В Пензе не поделили дорогу две «Лады». ВИДЕО

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23 марта 2018, 13:02Происшествия
В Сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия в центре Пензы.
Как сообщил автор ролика Андрей, который размещен на видеохостинге YouTube, ДТП произошло на улице Салтыкова-Щедрина 22 марта.
«Парализовали движение две «Лады». Одна из них не пропустила на кольце «подружку». Будьте осторожны», - написал он.
Судя по кадрам, автомобили получили незначительные повреждения, у белой оторван бампер. По словам очевидца, никто из людей не пострадал.
Официальной информации о происшествии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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