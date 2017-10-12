12 октября 2017, 13:03Общество В Пензе не будут возвращать остановку ДВС в сторону центра В мэрии Пензы сообщили, что остановку «Дворец водного спорта» в направлении центра возвращать не планируется.

О том, что автобусы перестали останавливаться в этом месте, в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщил горожанин.

«Когда проводились дорожные работы, был установлен знак остановки общественного транспорта. Через три дня знак пропал. Его выкопали и убрали. Автобусы, не реагируя на просьбу стоящих на остановке пассажиров, проезжают мимо. Я не понимаю, в чем причина. Почему сложилась такая ситуация?» — спросил мужчина.

В горадминистарции ответили, что, действительно, остановка «Дворец водного спорта» осталась только по направлению к ул. Окружной, потому что в сторону центра расстояние между ближайшими остановками – «Профкурсы» и «Дизельный завод» - составляет 570 метров, что соответствует нормам, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Из-за этого автобусы большого класса и троллейбусы останавливаться на прежнем месте не могут, так как там нет остановочного пункта, а вот маршрутки – да. Высадка и посадка пассажиров там не запрещена Правилами дорожного движения, пояснили в мэрии.

Общество

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