В Пензе назвали возможную причину крупного пожара на ул. Куйбышева

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 декабря 2018, 17:37Общество
4 декабря в мэрии Пензы состоялось совещание, в ходе которого речь зашла о пожарах в областном центре.
Так, 29 ноября на улице Куйбышева загорелся многоквартирный дом, который подлежал сносу. На момент происшествия все квартиры там были расселены, собственнику помещений выплатили половину выкупной стоимости. По предварительным данным, пожар возник из-за поджога, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В кратчайшие сроки владелец помещения должен получить оставшуюся часть средств, после чего незамедлительно приступайте к сносу здания и приведению в порядок данной площадки», – поручил своим подчиненным мэр Виктор Кувайцев.
Отмечено, что после пожара снести строение сложнее, потому что нужно разбирать обгоревшие конструкции. В связи с этим глава администрации города поручил обеспечить сохранность других объектов, которые предназначены под снос.
Кроме того, из-за участившихся случаев дачных пожаров мэр дал задание дополнительно провести профилактические рейды в частном секторе и садоводческих товариществах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 декабря 2018, 19:37Пензенцы назвали заливаемый на Фонтанной площади каток травмоопасным
04 декабря 2018, 19:29В Кузнецке впервые прошла акция «Щедрый вторник»
04 декабря 2018, 19:26В Пензе обсудили новые методы инсулинотерапии
04 декабря 2018, 19:18Псу Дункану, которому кинули петарду в рот, нашли хозяев
04 декабря 2018, 19:12Пензенские школьники написали олимпиаду по экономике
04 декабря 2018, 19:07Фестивалю «Пенза - сердце мастерства» пришлось сменить место проведения
04 декабря 2018, 19:03Пензенские росгвардейцы проверили работу частной охраны
04 декабря 2018, 17:59В платежках пензенцев появится новая строка