В Пензе назвали возможную причину крупного пожара на ул. Куйбышева

4 декабря в мэрии Пензы состоялось совещание, в ходе которого речь зашла о пожарах в областном центре.

Так, 29 ноября на улице Куйбышева загорелся многоквартирный дом, который подлежал сносу. На момент происшествия все квартиры там были расселены, собственнику помещений выплатили половину выкупной стоимости. По предварительным данным, пожар возник из-за поджога, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В кратчайшие сроки владелец помещения должен получить оставшуюся часть средств, после чего незамедлительно приступайте к сносу здания и приведению в порядок данной площадки», – поручил своим подчиненным мэр Виктор Кувайцев.

Отмечено, что после пожара снести строение сложнее, потому что нужно разбирать обгоревшие конструкции. В связи с этим глава администрации города поручил обеспечить сохранность других объектов, которые предназначены под снос.

Кроме того, из-за участившихся случаев дачных пожаров мэр дал задание дополнительно провести профилактические рейды в частном секторе и садоводческих товариществах, пишет ИА «Пенза-Пресс».