18 октября 2017, 17:33Общество В Пензе назвали сроки открытия Свердловского моста Движение городского транспорта по Свердловскому мосту в Пензе откроют 7 ноября.

18 октября замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин провел рабочее совещание. На мероприятии обсудили подготовку к открытию Свердловского моста после капремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

«Открытие Свердловского моста запланировано на 6 ноября. К этому времени необходимо установить знаки, нанести дорожную разметку и согласовать график движения городского транспорта», - обозначил задачи Юрий Ильин.

В связи с проведением технических процедур после торжественного открытия движение городского транспорта по Свердловскому мосту будет открыто 7 ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/ilin_soveshchanie/

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