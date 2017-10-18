В Пензе назвали сроки открытия Свердловского моста

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18 октября 2017, 17:33Общество
Движение городского транспорта по Свердловскому мосту в Пензе откроют 7 ноября.
18 октября замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин провел рабочее совещание. На мероприятии обсудили подготовку к открытию Свердловского моста после капремонта, сообщает пресс-служба мэрии.
«Открытие Свердловского моста запланировано на 6 ноября. К этому времени необходимо установить знаки, нанести дорожную разметку и согласовать график движения городского транспорта», - обозначил задачи Юрий Ильин.
В связи с проведением технических процедур после торжественного открытия движение городского транспорта по Свердловскому мосту будет открыто 7 ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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