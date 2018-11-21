В Пензе назвали причины падения с лестницы работника маслозавода

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 ноября 2018, 11:02Общество
В региональной Госинспекции труда состоялось заседание по расследованию несчастного случая, который произошел с рабочим на ООО Маслозавода «Пензенский».
Установлено, что 30 октября сотрудник маслозавода выполнял работы по обслуживанию технологического оборудования. В процессе мужчина упал с лестницы и получил тяжелые травмы. В больнице при обследовании у него обнаружили в крови этиловый спирт.
В итоге комиссия пришла к заключению, что травма произошла при выполнении работником своих трудовых обязанностей и квалифицируется как несчастный случай на производстве, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В числе причин случившегося специалисты назвали неудовлетворительную организацию производства работ, а также нарушение трудовой дисциплины сотрудником, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 ноября 2018, 17:58Пензенский регион – один из лучших по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»...
21 ноября 2018, 17:39В Пензе украли иномарку с помощью эвакуатора
21 ноября 2018, 17:08Мэр Пензы проинспектировал модульные котельные города
21 ноября 2018, 16:38Погибший в пожаре кузнечанин злоупотреблял спиртным - СКР
21 ноября 2018, 16:07Пензенцев приглашают проверить эндокринную систему
21 ноября 2018, 15:37В Пензенской области неизвестные вырубили деревья более чем на 4 млн руб
21 ноября 2018, 15:06Пензенец дважды перевел деньги мошеннику и остался ни с чем
21 ноября 2018, 14:36В Нижнем Ломове родители просят защитить школу от автохамов