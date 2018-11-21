В Пензе назвали причины падения с лестницы работника маслозавода

В региональной Госинспекции труда состоялось заседание по расследованию несчастного случая, который произошел с рабочим на ООО Маслозавода «Пензенский».

Установлено, что 30 октября сотрудник маслозавода выполнял работы по обслуживанию технологического оборудования. В процессе мужчина упал с лестницы и получил тяжелые травмы. В больнице при обследовании у него обнаружили в крови этиловый спирт.

В итоге комиссия пришла к заключению, что травма произошла при выполнении работником своих трудовых обязанностей и квалифицируется как несчастный случай на производстве, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В числе причин случившегося специалисты назвали неудовлетворительную организацию производства работ, а также нарушение трудовой дисциплины сотрудником, пишет ИА «Пенза-Пресс».