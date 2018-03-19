В Пензе назвали причины недопоступления средств от аренды земель

19 марта на комиссии Гордумы начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Наиля Алюшева рассказала о поступлениях и задолженностях в бюджет за земельные участки.

В 2017 году по линии управления муниципального имущества администрации Пензы в казну города поступило 883 млн рублей, это на 17,43 млн рублей больше, чем в 2016-м и составляет 71,35% от годового плана.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, задолженность в бюджет города по арендной плате за земельные участки составила 326,16 млн рублей, что на 63,52 млн рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

«В целях сокращения задолженности были приняты следующие меры. В рамках досудебной работы в адрес арендаторов было направлено 3050 претензий о задолженности по арендной платы за земельные участки на сумму 361,27 млн рублей. В отношении 299 арендаторов были поданы иски на общую сумму 263,15 млн рублей», - сообщила начальник управления муниципального имущества администрации Пензы.

Всего от арендной платы за земельные участки и продажи права аренды в казну поступило в 2017 году 480,25 млн рублей, что на 3,18 млн рублей меньше, чем в 2016 году. Причинами этого стали изменение кадастровой стоимости участков по инициативе арендаторов, выкуп дорогостоящих земельных участков, в частности, под торговые центры в Арбеково, недополучение арендной платы из-за обстановки на строительном рынке, недобросовестности ряда арендаторов, пояснила Наиля Алюшева, пишет ИА «Пенза-Пресс».