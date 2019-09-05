В Пензе назвали победителей творческого конкурса журналистов «А мы из Пензы»

В Пензе подвели итоги регионального творческого конкурса СМИ «А мы из Пензы». Участие в марафоне приняли десятки журналистов телеканалов, информационных агентств, газет и радио. Корреспонденты представили на конкурс свои работы в девяти номинациях.

На конкурсе «А мы из Пензы» было представлено 315 журналистских работ. Это абсолютный рекорд за все время проведения фестиваля. Как и сумма, которую выделили на награды лучшим представителям СМИ. Призовой фонд в 2019 году увеличился вдвое и составил два миллиона рублей.

«Эти премии, наверное, пойдут на развитие. Это самое правильное решение. Спасибо вам», - сказал губернатор Пензенской обалсти Иван Белозерцев.



Девять номинаций. За каждой - своя тематика: здравоохранение, образование, экономика и культура. Журналистам было, где разгуляться. В 2019 году появилась новая номинация, общая для представителей разных видов СМИ - «Межэтнические и межконфессиональные отношения». И главный ее приз достался редактору авторских программ телеканала «Экспресс» Павлу Прохоренкову.

«Мне особо ценна награда. Это первое место за небольшой, но на мой взгляд значимый фильм. Он рассказывает о русской, татарской, мордовской, чувашской свадьбах, которые праздновались по традициям, заложенным предками у нас в Пензенской области», - сказал он.

Еще один диплом - за третье место в номинации «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Павла нельзя назвать первопроходцем фестиваля. Свои проекты он представляет на конкурс ежегодно, и каждый раз забирает заслуженные награды.

Корреспондент информационной службы телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова тоже не первый раз на форуме «А мы из Пензы». Раньше, в основном, выступала исключительно в роли слушателя. В 2019-м поднялась на импровизированную сцену за своей первой наградой - дипломом победителя за освещение событий в сфере экономики и поддержки предпринимательства.

«За экономикой стоит очень большая работа. Это целый цикл сюжетов, очень глубоко пришлось погрузиться в эту тематику. Они мне настолько нравились, настолько глубоко проникли в душу и за этим столько работы, что для меня они, наверное, не рядовые», - сказала она.

Еще одной награды Ольга удостоилась в номинации «Образование и наука». Без призов не остались и наши коллеги из информационного агентства «Пенза-Пресс». Бывший редактор Галина Попова взяла награду за публикацию, предоставленную на номинацию «Демография». Редактор агентства Анна Балашова завоевала вторые места в номинациях «Экология», «Демография и поддержка занятости». А журналист Надежда Саченкова получила награду в номинации «Здравоохранение». Также в рамках конкурса отметили отдельных представителей СМИ за достижения. Так, главный редактор информационного агентства «Пенза-Пресс» Елена Юсупова удостоилась грамоты «Союза журналистов России».