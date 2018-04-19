В Пензе назвали дату второго пика паводка

В Пензенской области готовятся к новой волне половодья. Синоптики предупреждают, что к концу недели ожидается второй пик паводка. Причиной этого могут стать дожди. О ситуации в регионе и прогнозах говорили на заседании паводковой комиссии.

Представители муниципалитетов докладывали о ситуации и всей проделанной работе. Вопросы возникли к заместителю главы администрации Малосердобинского района. Там в селе Колемас пруд вышел из берегов, в результате было подтоплено несколько домов. Этот факт представители местной власти скрыли от областной паводковой комиссии. Об этом случае стало известно из неофициальных источников.

«Резкий сход с полей талого снега привел к тому, что верхняя часть плотины, где расположено гидротехническое сооружение, была размыта и незначительная часть воды ушла через верх ГТС», - рассказал заместитель главы администрации Малосердобинского района Алексей Коновалов.

«Предоставляйте справку, почему вы скрыли этот факт и своевременно не поставили нас в известность», - сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Комиссия будет разбираться по каждому конкретному случаю и даст оценку работы во время половодья всех районов. Напомним, что от стихии пострадали 19 населенных пунктов в десяти муниципальных образованиях. В Нижнеломовском, Сердобском и Пензенском районах все еще действует режим ЧС. Тем временем синоптики прогнозируют второй пик паводка. Причиной этого могут стать дожди, которые будут только усиливаться.

«Дожди принесут еще больше воды туда, где она еще не совсем сошла. Второй пик, если он все-таки будет, то 22-23 апреля. Но он, как правило, всегда небольшой», - рассказала начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

В районах, которые пострадали от паводка, ситуация стабилизируется. Так, в Нижнеломовском районе вода ушла из всех подтопленных домов, всего их было свыше 600. Уровень воды пока держится на отметке 2 метра 27 сантиметров, это более чем на два метра ниже показателя прошлой недели. К работе уже приступила специальная комиссия по оценке ущерба.

«Мы обошли примерно 270 домов. Есть дома подтопленные дома, но не затопленные, уровень ущерба везде разный. Работа будет продолжена, планируем подвести итоги 23 апреля», - отчитался заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валерий Абаев.

Представители районов должны будут в течение двух недель подать сведения о причиненном ущербе в управление регионального МЧС. Люди, чьи домовладения и приусадебные участки пострадали от стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию - от 50 до 100 тысяч рублей. Также пострадавшие имеют право на единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.