В Пензе назвали дату открытия памятника Загоскину

Памятная инсталляция, посвященная известному путешественнику, уроженцу Пензенской области Лаврентию Загоскину, готова к открытию. Бронзовый монумент установят на территории Музея народного творчества 21 сентября (0+). Рассказывает Альбина Баишева.

Установка монумента станет заключительным этапом создания в Пензе памятной инсталляции в честь великого путешественника.

Высота памятника вместе с постаментом - около трех метров. Бюст в Санкт-Петербурге изготовил выпускник пензенского художественного училища Илья Порватов.

«Бюст отлит из бронзы, вес - около 100 килограммов. Постамент выполнен из светлого гранита, который изготовила пензенская мемориальная компания «Грань», - рассказал проектировщик бюро «Вещь» Антон Борисов.

Установить памятник на территории музея народного творчества решили неслучайно. Ранее это была усадьба родной тети Лаврентия Загоскина Варвары Никаноровны. Идея создать в Пензе памятную инсталляцию мореплавателю принадлежит региональному отделению Русского географического общества.

«Мы бились за это событие семь лет, упорно собирали подписи, создавали различные архитектурные решения, искали место, где поставить памятник великому земляку, и, думаю, не промахнулись, эта локация соответствует статусу Лаврентия Алексеевича, его имени и исторической принадлежности», - сказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Также в сквере возле Музея народного творчества установят информационный стенд о Лаврентии Загоскине. Торжественное открытие памятной инсталляции состоится 21 сентября.