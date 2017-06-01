01 июня 2017, 12:30Общество

В Пензе наведут порядок на правом берегу набережной Суры

Глава администрации Пензы провел выездное совещание по благоустройству правого берега набережной Суры.

Мэр поручил провести покос травы и санитарную очистку, в том числе - уборку мусора из воды при помощи лодок, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, для этих целей привлечь бригады городских коммунальных служб и студентов.

В ходе осмотра территории было решено провести ревизию и определить, есть ли возможность восстановления подсветки на опорной стене.

«Надеюсь, что жители Пензы с уважением отнесутся к мероприятиям по благоустройству и в дальнейшем будут поддерживать чистоту на набережной», – отметил Виктор Кувайцев.

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_postavil_zadachu_navesti_poryadok_na_pravoberezhe_naberezhnoy_sury/
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