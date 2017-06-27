В Пензе наведут порядок на набережной Суры

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27 июня 2017, 12:32Общество
В Пензе 28 июня пройдет экологическая акция «Чистый берег».
По информации пресс-службы городской администрации, на территории Железнодорожного района Пензы проведут санитарную уборку набережной реки Суры.
Навести порядок планируется на участке в районе улицы Злобина рядом с бывшим рестораном «Праздничный», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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