27 июня 2017, 12:32Общество В Пензе наведут порядок на набережной Суры В Пензе 28 июня пройдет экологическая акция «Чистый берег».

По информации пресс-службы городской администрации, на территории Железнодорожного района Пензы проведут санитарную уборку набережной реки Суры.

Навести порядок планируется на участке в районе улицы Злобина рядом с бывшим рестораном «Праздничный», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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