В Пензе нашли вмерзшее в лед тело человека

Сотрудник отдела полиции утром 19 января сообщил в спасательную службу о страшной находке: на реке в районе улицы Восточной на расстоянии примерно 40 метров от берега находится объект, напоминающий тело человека.

Спасатели с помощью надувной лодки добрались до места. Там они обнаружили вмерзшего в лед мертвого мужчину. Тело извлекли на берег и передали полицейским, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».