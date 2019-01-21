В Пензе нашли вмерзшее в лед тело человека

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21 января 2019, 15:06Происшествия
Пензенские спасатели вытащили труп, найденный на реке Сура.
Сотрудник отдела полиции утром 19 января сообщил в спасательную службу о страшной находке: на реке в районе улицы Восточной на расстоянии примерно 40 метров от берега находится объект, напоминающий тело человека.
Спасатели с помощью надувной лодки добрались до места. Там они обнаружили вмерзшего в лед мертвого мужчину. Тело извлекли на берег и передали полицейским, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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