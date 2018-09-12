В Пензе нашли утопленника

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 сентября 2018, 13:02Происшествия
В Пензе в реке Сура снова утонул человек.
Тело было обнаружено 11 сентября в 9.50 в районе железнодорожного моста, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Погибшего мужчину извлекли из воды. Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 сентября 2018, 15:34В Сети появилось видео страшной аварии в Сердобске
12 сентября 2018, 15:04Пензячка испугалась мчащуюся по встречке автоледи. ВИДЕО
12 сентября 2018, 14:34Кузнецкий пенсионер отдал деньги лжецам с «выбитыми зубами»
12 сентября 2018, 14:03В Пензенской области планируют снизить ставки по ипотеке до 5-6%
12 сентября 2018, 13:33Пензенец на спор за год сделал 365 селфи со знакомыми
12 сентября 2018, 13:02В Пензе нашли утопленника
12 сентября 2018, 12:43Пензенцу грозит срок за заведомо ложный донос
12 сентября 2018, 12:36В бессоновской больнице неправильно хранили особые препараты