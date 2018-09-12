12 сентября 2018, 13:02Происшествия

В Пензе нашли утопленника

В Пензе в реке Сура снова утонул человек.

Тело было обнаружено 11 сентября в 9.50 в районе железнодорожного моста, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Погибшего мужчину извлекли из воды. Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/09/12/10421840

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