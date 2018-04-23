В Пензе нашли способ избежать провалов на дорогах после замены труб

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23 апреля 2018, 15:37Общество
В Пензе ресурсоснабжающие организации должны заключать договоры на восстановление асфальта после вскрышных работ с дорожниками. Об этом на оперативном совещании 23 апреля заявил губернатор Иван Белозерцев.
«У нас ничего не меняется: провели вскрышные работы на отремонтированной дороге, участок трубы поменяли, после себя заделывают таким образом, что через полгода обязательно будет провал, и это испортит всю картину. Потом по новой все ремонтировать.
Надо их туда отвести, этих начальников, к дорогам, которые провалились. Все минимизируют затраты за счет комфортности граждан», - возмутился глава региона и предложил обязать заключать договоры на восстановление асфальта с дорожными организациями.
По словам мэра Виктора Кувайцева, в этом году как раз пошли по этому пути.
«Мы их в добровольно-принудительном порядке отправляем к той организации, которая проводила ремонт дороги», - сообщил он.
Ранее в эфире «Эха Пензы» вице-мэр Юрий Ильин тоже поднимал этот вопрос. Чиновник признался, что особенно остро проблема благоустройства стоит у «Горводоканала».
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