20 июня 2017, 14:19Криминал В Пензе нашли пропавший из Спасского собора колокол В Пензе неизвестный похитил колокол с территории строящегося Спасского собора. Ранее судимого жителя Пензы задержали полицейские. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Неизвестный похитил один из колоколов малой звонницы Спасского кафедрального собора. Представители Пензенской епархии сразу же обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, в первую очередь, проверили ранее судимых жителей района.



«В ходе работы была получена информация о том, что один из вышеназванных категорий граждан причастен к совершению данного преступления. Совместно с участковыми уполномоченными подозреваемого задержали», - сообщил заместитель начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе Александр Малофеев.

Похищенный колокол обнаружили в тот же день в одном из антикварных магазинов Пензы. Его изъяли и вернули представителям епархии. Сейчас он занимает свое законное место и оповещает прихожан Благовещенского храма о богослужениях.

«Колокола для верующих людей — это, прежде всего, призыв к Богу, призыв на службу. Звон колокола призывает человека одуматься, очнуться и обратиться к Богу», - объяснил ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин.

Вырученные деньги от продажи церковного колокола злоумышленник потратил на личные нужды. По данному факту возбудили уголовное дело по части первой статьи 158-й. Максимальное наказание за кражу — до двух лет лишения свободы.

Криминал

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