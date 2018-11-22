В Пензе нашли пропавшего сызранского врача

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22 ноября 2018, 13:02Происшествия
В Пензе нашли жителя Сызрани Сергея Терехина, который долгое время не выходил на связь.
Как сообщили на сайте поискового отряда «Лиза Алерт», 49-летнего мужчину нашли мертвым 21 ноября.
Напомним, хирург Сергей Терехин перестал выходить на связь 11 ноября. В Пензе он находился в командировке. Заявление о пропаже подал в полицию брат мужчины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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