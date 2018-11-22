В Пензе нашли пропавшего сызранского врача

В Пензе нашли жителя Сызрани Сергея Терехина, который долгое время не выходил на связь .

Как сообщили на сайте поискового отряда «Лиза Алерт», 49-летнего мужчину нашли мертвым 21 ноября.

Напомним, хирург Сергей Терехин перестал выходить на связь 11 ноября. В Пензе он находился в командировке. Заявление о пропаже подал в полицию брат мужчины, пишет ИА «Пенза-Пресс».