22 ноября 2018, 13:02Происшествия

В Пензе нашли пропавшего сызранского врача

В Пензе нашли жителя Сызрани Сергея Терехина, который долгое время не выходил на связь.

Как сообщили на сайте поискового отряда «Лиза Алерт», 49-летнего мужчину нашли мертвым 21 ноября.

Напомним, хирург Сергей Терехин перестал выходить на связь 11 ноября. В Пензе он находился в командировке. Заявление о пропаже подал в полицию брат мужчины, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/p/BqcVyDdHdlA/

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