В Пензе нашли признаки картельного сговора при ремонте дорог

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27 июня 2017, 11:06Общество
Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы России выявило признаки картельного соглашения по ремонту дорог в областном центре.
Как сообщает пресс-служба ведомства, было установлено, что ООО ОДСК ПОВОЛЖЬЕ, ООО «Магистраль», ООО «Пензадорстрой», ООО «Автодорога» (г. Москва), ООО «ДСУ №1» (г. Москва), участвуя в аукционах по ремонту дорог, устранили между собой конкуренцию, благодаря чему цены на торгах были максимально приближены к начальной (снижение - на 1 шаг 0,5%). Общая сумма контрактов составила 778 189 460,67 рублей.
22 июня УФАС возбудило дело по признакам нарушения этими компаниями требований пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».
«Нарушение выразилось в заключении и участии в соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело (могло привести) к поддержанию цен на торгах», - пояснили в пресс-службе.
Заседание комиссии пензенского УФАС состоится 20 июля, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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