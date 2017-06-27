27 июня 2017, 11:06Общество В Пензе нашли признаки картельного сговора при ремонте дорог Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы России выявило признаки картельного соглашения по ремонту дорог в областном центре.

Как сообщает пресс-служба ведомства, было установлено, что ООО ОДСК ПОВОЛЖЬЕ, ООО «Магистраль», ООО «Пензадорстрой», ООО «Автодорога» (г. Москва), ООО «ДСУ №1» (г. Москва), участвуя в аукционах по ремонту дорог, устранили между собой конкуренцию, благодаря чему цены на торгах были максимально приближены к начальной (снижение - на 1 шаг 0,5%). Общая сумма контрактов составила 778 189 460,67 рублей.

22 июня УФАС возбудило дело по признакам нарушения этими компаниями требований пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

«Нарушение выразилось в заключении и участии в соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело (могло привести) к поддержанию цен на торгах», - пояснили в пресс-службе.

Заседание комиссии пензенского УФАС состоится 20 июля, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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