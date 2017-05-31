В Пензе нашли насильника и раскрыли убийство спустя 15 лет

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31 мая 2017, 17:02Криминал
38-летний уроженец Ташкента обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и умышленном убийстве 22-летней пензячки в 2002 году.
Преступления долгое время оставались нераскрытыми. На месте происшествия были собраны остатки биологического материала и поставлены на учет для возможного выявления совпадения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В 2014 году обвиняемый был осужден Левобережным районным судом города Воронежа за изнасилование», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
По результатам проверки удалось установить совпадение его генетического профиля с генетическим профилем следа с места преступления в Пензе в 2002 году.
В результате следственных действий причастность обвиняемого к преступлениям была доказана. Уголовное дело направлено в Пензенский областной суд.
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