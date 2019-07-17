В Пензе нашли нарушения в стоках «Горводоканала»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 июля 2019, 13:36Общество
В Пензе сотрудники прокуратуры совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора проверили качество стоковой воды в реке Сура и выявили нарушения.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пробы брали на очистных сооружениях канализации «Горводоканала» - водовыпусках первой и второй очередей. Специалисты выяснили, что жидкость не соответствует гигиеническим требованиям.
В результате в отношении начальника цеха очистных сооружений канализации ООО «Горводоканал» завели административное дело. Ему назначили штраф – 1000 рублей. Главному исполнительному директору ресурсоснабжающей организации внесли представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 июля 2019, 14:06В Пензе с улицы Кирова исчез оборонительный вал
17 июля 2019, 13:36В Пензе нашли нарушения в стоках «Горводоканала»
17 июля 2019, 13:04В Пензе мужчина погиб из-за сигареты
17 июля 2019, 12:34В мэрии рассказали, когда завершится ремонт на ул. Чкалова в Пензе
17 июля 2019, 12:03Выманили конфетой. Появилось видео поимки игуаны из под крыльца школы
17 июля 2019, 11:33В Пензенской области повысился индекс промышленного производства
17 июля 2019, 11:02Пензенцев старше 60 лет привьют от пневмококковой инфекции
17 июля 2019, 10:32Пензенцев возмущают «пустые ответы» по незаконным объявлениям