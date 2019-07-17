В Пензе нашли нарушения в стоках «Горводоканала»

В Пензе сотрудники прокуратуры совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора проверили качество стоковой воды в реке Сура и выявили нарушения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пробы брали на очистных сооружениях канализации «Горводоканала» - водовыпусках первой и второй очередей. Специалисты выяснили, что жидкость не соответствует гигиеническим требованиям.

В результате в отношении начальника цеха очистных сооружений канализации ООО «Горводоканал» завели административное дело. Ему назначили штраф – 1000 рублей. Главному исполнительному директору ресурсоснабжающей организации внесли представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».