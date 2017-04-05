05 апреля 2017, 09:32Общество

В Пензе нарушителей благоустройства оштрафовали на 36,5 тыс. руб

В администрации Железнодорожного района Пензы рассмотрели протоколы об административных правонарушениях, в том числе 14 - в в сфере благоустройства и соблюдения чистоты в городе.

В результате было оштрафовано 19 лиц: три - должностных, 16 - физических и одно юридическое. Общая сумма штрафа составила 36,5 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«С гражданами, лично присутствующими на заседании комиссии, проведена разъяснительная беседа о недопущении совершения повторных административных правонарушений», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/bolee_36_tysyach_rubley_zaplatyat_za_narushenie_pravil_blagoustroystva/
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