18 мая 2017, 18:42Криминал В Пензе наркосбытчикам-спортсменам грозит до 20 лет тюрьмы Следственным управлением регионального управления МВД завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Установлено, что в течение шести месяцев они обеспечивали деятельность интернет-магазина по продаже запрещенных веществ на территории Пензенской области.

В свертках - лишь малая часть наркотических веществ, которую конфисковали сотрудники полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 17 видов запрещенных препаратов синтетического происхождения общей массой около двух килограммов.

Наркотики участники организованной группы сбывали бесконтактным способом. Многие между собой лично знакомы не были. Информацией обменивались через интернет.



«Началось все с того, что я искал себе работу. Друг предложил работу неплохую курьером, и я согласился. Он не обозначил, что мы будем наркоту разносить», - рассказал подозреваемый.

В состав группы входили 12 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Расследование уголовного дела продолжалось больше года. За это время было проведено свыше 100 экспертиз, допрошено 120 свидетелей.



«Для всех участников организованной группы незаконный оборот наркотиков был основным источником дохода. Большинство обвиняемых наркотики не употребляли и ранее профессионально занимались различными видами спорта. Для хранения оптовых партий наркотиков злоумышленники использовали свои дачные участки, а также прятали их в лесных массивах», - сообщил заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Пензенской области Олег Буканов.

Участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступления согласно 228 статье Уголовного кодекса России. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Криминал

просмотров 84