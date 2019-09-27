В Пензе наркоман за езду за рулем пьяным отправится в колонию

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27 сентября 2019, 12:34Общество
37-летнего пензенца осудили за многочисленные случаи вождения авто в пьяном виде.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде, но, несмотря на это, с июля по декабрь 2018 года он восемь раз управлял авто в нетрезвом состоянии. Кроме того, пензенец каждый раз отказывался пройти медицинское освидетельствование.
Во время следствия выяснилось, что мужчина ранее уже был судим. Помимо этого, он состоит на учете в наркологической больнице из-за употребления психостимуляторов и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В результате ему назначили два года в колонии строгого режима и лишили прав на три года. Адвокат мужчины не согласился с обвинением и подал апелляционную жалобу, он просил назначить пензенцу условное наказание, но суд оставил приговор без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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