В Пензе написали экологический диктант

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07 июня 2017, 14:08Образование
В областной библиотеке имени Лермонтова состоялся региональный конкурс «Грамота-2017». Уже четвертый год подряд он проходит в формате диктанта. На этот раз его приурочили к Году экологии.
«Особенность регионального диктанта состоит в том, что в тексте обязательно используется региональный материал, связанный с Пензой и Пензенским регионом», - отметила доцент кафедры Пензенского государственного университета Инесса Родионова.
Проверить знания орфографии и пунктуации собрались 25 человек из Пензы и области. Результаты экологического диктанта станут известны на следующей неделе. Самые грамотные участники конкурса получат от организаторов ценные призы.
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