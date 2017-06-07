07 июня 2017, 14:08Образование В Пензе написали экологический диктант В областной библиотеке имени Лермонтова состоялся региональный конкурс «Грамота-2017». Уже четвертый год подряд он проходит в формате диктанта. На этот раз его приурочили к Году экологии.

«Особенность регионального диктанта состоит в том, что в тексте обязательно используется региональный материал, связанный с Пензой и Пензенским регионом», - отметила доцент кафедры Пензенского государственного университета Инесса Родионова.

Проверить знания орфографии и пунктуации собрались 25 человек из Пензы и области. Результаты экологического диктанта станут известны на следующей неделе. Самые грамотные участники конкурса получат от организаторов ценные призы.

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