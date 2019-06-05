В Пензе намерены закупить пылесосы для дорог

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05 июня 2019, 12:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 июня провел встречу с главой города Ульяновска Сергеем Панчиным.
Участники встречи обсудили ключевые аспекты сотрудничества в сфере ЖКХ, экономической и инвестиционной политики, культуры и образования. Они отметили, что Пензенскую и Ульяновскую область связывают давние добрососедские отношения, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Стороны обменялись опытом по созданию комфортной городской среды.
«Программа развития внутридворовых территорий успешно реализуется в Пензе более десяти лет. За это время во многих городских дворах были обустроены новые детские площадки, приведены в порядок подъездные пути. Проводя благоустройство, мы обязательно учитываем мнения жителей, реализуем их предложения. В последние годы большое внимание уделяется реконструкции дорог и тротуаров областного центра. На территории пензенской агломерации реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас хороший показатель приведения автотранспортных объектов в нормативное состояние», - рассказал Иван Белозерцев.
Участники встречи также обсудили использование техники для уборки дворов. Сергей Панчин рассказал, что в Ульяновске применяются специальные пылесосы, способные качественно проводить уборку улично-дорожной сети. Иван Белозерцев положительно оценил такой опыт, поручил проработать вопрос о возможности приобретения подобной техники для Пензы.
В завершении встречи участники отметили необходимость дальнейшей совместной работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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