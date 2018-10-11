В Пензе намерены продлить маршрут №40

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12 октября 2018, 12:21Общество
Пензенцы обратились к главе администрации города Виктору Кувайцеву с просьбой продлить маршрут микроавтобуса №40 до Севера.
Мэр поручил управлению транспорта и связи города рассмотреть возможные варианты изменения схемы движения маршруток №40, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В настоящее время микроавтобусы перевозят пензенцев от поселка ЗИФ до поселка Нефтяник, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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