В Пензе намерены продлить маршрут №40

Пензенцы обратились к главе администрации города Виктору Кувайцеву с просьбой продлить маршрут микроавтобуса №40 до Севера.

Мэр поручил управлению транспорта и связи города рассмотреть возможные варианты изменения схемы движения маршруток №40, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В настоящее время микроавтобусы перевозят пензенцев от поселка ЗИФ до поселка Нефтяник, пишет ИА «Пенза-Пресс».