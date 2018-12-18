В Пензе намерены продать бывшую наркополиклинику

19 декабря на сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрят прогнозный план приватизации объектов в 2019 году.

Так, в плане значатся государственное унитарное предприятие Пензенской области «Областной эксплуатационный центр» и еще 27 объектов.

Ожидается, что от приватизации в региональный бюджет поступит не менее 57,5 млн рублей, в том числе: от продажи здания бывшей наркологической поликлиники (Пенза, ул. Заводское шоссе, 4) — 42 млн руб., от продажи 24 объектов незавершенного строительства на р. Вядь —15,5 млн руб, пишет ИА «Пенза-Пресс».