В Пензе намерены продать бывшую наркополиклинику

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18 декабря 2018, 17:37Общество
19 декабря на сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрят прогнозный план приватизации объектов в 2019 году.
Так, в плане значатся государственное унитарное предприятие Пензенской области «Областной эксплуатационный центр» и еще 27 объектов.
Ожидается, что от приватизации в региональный бюджет поступит не менее 57,5 млн рублей, в том числе: от продажи здания бывшей наркологической поликлиники (Пенза, ул. Заводское шоссе, 4) — 42 млн руб., от продажи 24 объектов незавершенного строительства на р. Вядь —15,5 млн руб, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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