В Пензе намерены построить новое общежитие для иностранных студентов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве распорядился найти возможность строительства нового общежития для иностранных студентов.

Глава региона рассказал о встрече с участниками молодежного форума «Ласточка», в рамках которой представители других государств поделились проблемой.

«Иностранные студенты довольны качеством образования в Пензенском госуниверситете, но условия для проживания далеки от идеальных. Давайте развивать тему, решать вопрос, возможно, совместно с бизнесом, строительными компаниями, на условиях государственно-частного партнерства», - сказал Иван Белозерцев.

Он напомнил, что президент в послании Федеральному Собранию РФ призвал создавать максимально комфортные условия для привлечения в страну молодых людей из других государств, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Ждать финансирования долго, надо искать пути, как решить задачу быстрее, и число иностранных студентов в Пензенской области будет больше», - отметил губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».