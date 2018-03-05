В Пензе намерены построить новое общежитие для иностранных студентов

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05 марта 2018, 14:36Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве распорядился найти возможность строительства нового общежития для иностранных студентов.
Глава региона рассказал о встрече с участниками молодежного форума «Ласточка», в рамках которой представители других государств поделились проблемой.
«Иностранные студенты довольны качеством образования в Пензенском госуниверситете, но условия для проживания далеки от идеальных. Давайте развивать тему, решать вопрос, возможно, совместно с бизнесом, строительными компаниями, на условиях государственно-частного партнерства», - сказал Иван Белозерцев.
Он напомнил, что президент в послании Федеральному Собранию РФ призвал создавать максимально комфортные условия для привлечения в страну молодых людей из других государств, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Ждать финансирования долго, надо искать пути, как решить задачу быстрее, и число иностранных студентов в Пензенской области будет больше», - отметил губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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