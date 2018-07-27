В Пензе намерены ликвидировать очередь в детские сады

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29 июля 2018, 12:09Общество
Казна города Пензы получит из регионального бюджета субсидию в 20 миллионов рублей на создание в детских садах дополнительных мест. Это позволит ликвидировать очередь для воспитанников от 2 месяцев до 3 лет. Такую задачу пензенские чиновники ставят на ближайшие два года.
Решить эту проблему поручил президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года. В Пензе за счет средств федерального и регионального
бюджетов планируют создать 415 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Ясельные группы откроют во вновь возведенных детских садах и в пристроях к уже функционирующим.
«Планируется пристрой к детскому саду в районе Шуиста, где есть большая проблема с детьми этого возраста. Будут построены еще небольшие пристрои на 40 мест в четырех детсадах. В пяти будут перепрофилированы группы именно для детей в возрасте от 2 до 3 лет. Кроме этого, в районе 65-летия победы город уже купил помещения под размещение корпуса детского сада», - пояснил Федор Клемин, заместитель начальника управления образования г. Пензы.
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