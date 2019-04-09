В Пензе намерены изменить маршрут шествия «Бессмертного полка»

В Пензе на оперативном совещании в мэрии обсудили вопросы подготовки к празднованию Дня Победы. В частности, рассмотрели возникшие сложности с организацией шествия «Бессмертного полка».

По словам руководителя регионального штаба «Бессмертного полка» Олега Шибаева, из-за увеличивающегося количества участников шествия 9 Мая придется изменить его маршрут.

«Рассматривалось два варианта движения «Бессмертного полка». Один - которым мы идем всегда: от ул. Коммунистической до «Василька», затем возвращаемся к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев. Схема годами отработана. Но главный и единственный вопрос, который возникает при подготовке праздника из года в год, - мы не знаем, какое количество людей будет участвовать в шествии. В прошлом году было 40 тысяч, в этом буду заявлять 45, но что из этого получится, прогнозировать не могу.

При шествии 40 тысяч человек, даже применяя минимальный коэффициент 0,7 (по 20 человек в ширину, а 0,7 - ширина шага), протяженность колонны составит 1,6 км. А традиционный маршрут - меньше, получится, что голова колонны уже закончит движение, а хвост – еще не начнет.

Предлагаем разворот заканчивать не у «Василька», а там, где начинается раздвоение дороги за путепроводом. Мы удлиним маршрут метров на 400, это позволит вытянуть колонну полностью. Движение - 40 минут, а втягивание колонны - еще час 15 минут, то есть всего два часа. Из всего этого и надо рассчитывать дальнейшие мероприятия», - сообщил Олег Шибаев.

Он добавил, что понадобится помощь волонтеров и полиции, когда будет разворот колонны, чтобы не произошло путаницы.

«Празднование в этом году надо рассматривать как генеральную репетицию 75-летия Победы», - подчеркнул он.

«Все понимают, что административным ресурсом собрать столько людей в шествии невозможно. Люди приходят по зову сердца», - сказал глава администрации Виктор Кувайцев, поручив решить все организационные вопросы с шествием «Бессмертного полка».

По его словам, особое внимание стоит уделить приведению в порядок воинских захоронений. Также градоначальник попросил навестить ветеранов и оценить условия их жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».