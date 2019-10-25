В Пензе налоговая служба провела день открытых дверей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 октября 2019, 20:09Общество
Скоро завершится срок уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов. В пензенских территориальных органах Федеральной налоговой службы состоялся день открытых дверей по этой теме.
В рамках ежегодной всероссийской акции специалисты рассказали посетителям, кто должен оплачивать налоги, какие существуют ставки и льготы, проинформировали граждан о способах оценки качества услуг налоговых служб. Также можно было узнать о наличии задолженности.
«В стенах налоговых органов, чтобы узнать о своих налогах, можно воспользоваться через терминал управления очередью и QR-анкетированием. Вне стен налоговых органов – через SMS, а так же через портал "Ваш контроль" и сервис-анкетирование на сайте nalog.ru», - сказала заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району Пензы Елена Шокорова.
25 октября 2019, 20:27Зареченцы смогут ездить в Пензу на электричке
25 октября 2019, 20:21В Пензе стартовал театральный фестиваль «Маскерадъ»
25 октября 2019, 20:11В Пензе обсудили доступность городской среды для слепых
25 октября 2019, 20:09В Пензе налоговая служба провела день открытых дверей
25 октября 2019, 20:06В Кузнецке появился новый арт-объект
25 октября 2019, 20:03Семья башмаковского врача получила жилье по региональной программе
25 октября 2019, 19:23Охотника из Иссинского района обвиняют в убийстве человека
25 октября 2019, 19:20Андрей Лузгин поставил перед администрацией Пензы новые задачи