В Пензе налогоплательщиков приглашают на дни открытых дверей

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01 ноября 2017, 19:57Общество
В территориальных налоговых органах Пензенского региона все желающие смогут узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Налогоплательщиков ждут в инспекциях 10 ноября с 9.00 до 18.00, 11 ноября с 10.00 до 15.00.
«Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен платить имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки действуют в конкретном муниципальном образовании, какие есть льготы и ответят на все вопросы.
Кроме того, в день открытых дверей при наличии документов все желающие могут подключиться к личному кабинету налогоплательщика физического лица», - пояснила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Пензенской области Елена Пучкова.
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