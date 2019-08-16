В Пензе накрыли группу наркоторговцев

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16 августа 2019, 10:02Криминал
Двух жителей Тамбова и пятерых жителей Пензы и области осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков через интернет в крупном и особо крупном размере. Кроме того, трех членов группы наказали за отмывание денег.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, группа наркосбытчиков занималась распространением запрещенных веществ с 1 апреля по 22 августа 2018 года. В состав команды вошли молодые люди от 18 до 26 лет, а также семейная пара – 20-летний парень и 21-летняя девушка.
У соучастников был работодатель, который давал им указания о продаже наркотиков. Деньги за это он переводил в криптовалюте. Три молодых человека отмывали их, переводя в рубли через подставных лиц. Один из них легализовал более 16180 рублей, а еще двое – более 109153 рублей.
В результате наркосбытчикам назначили от пяти до семи с половиной лет лишения свободы в исправительных колониях общего или строгого режима. Девушке отсрочили наказание, так как у нее есть маленький ребенок. Она сядет в колонию по достижении им 14-летнего возраста.
Не согласившись с приговором, трое осужденных попытались его обжаловать в апелляционном порядке, но решение осталось без изменения.
Помимо этого, в доход государства конфисковали пять мобильных телефонов, которые служили средствами преступления.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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