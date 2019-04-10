В Пензе наконец начали уборку на контейнерных площадках

В Пензе ответственные службы начали убирать накопившийся мусор на контейнерных площадках, состояние которых вызывало массу критики горожан.

Как сообщает пресс-служба мэрии, привели в порядок 60 контейнерных площадок.

Напомним, с критикой работы регионального оператора выступил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

«Еще одна проблема — раздельный сбор мусора, мало площадок для этого установил регоператор. Это нарушает права граждан на получение коммунальной услуги», — подчеркнул Александр Утин.

Региональным оператором Северной зоны, в которую входит Пенза, является ООО «Управление благоустройства и очистки города».

Как отмечают жители, несмотря на проведенную работу, трудиться еще есть над чем. К тому же такая уборка должна быть регулярной, а не только после критики пензенцев и властей.

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