20 августа 2019, 13:02Общество

В Пензе накажут водителей, оставивших авто на газоне на ул. Мира

В Пензе сотрудники администрации Перовомайского района провели рейд, в ходе которого на ул. Мира выявляли автомобили, припаркованные на газоне.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе рейда составили один протокол, было выявлено более 12 нарушений. В дальнейшем, после уточнения сведений о личностях автовладельцев, припарковавшихся в неположенных местах, количество протоколов может увеличиться.

Напомним, с 9 июля в Пензе вступил в силу запрет на парковку на газоне, а также на детской или спортивной площадках. Нарушение влечет за собой штраф: от 500 до 1000 рублей для граждан, от 1000 до 3000 рублей – для должностных лиц, от 5000 до 10000 – для юридических, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/na_ulitse_mira_avtovladeltsy_parkovalis_na_gazonakh/

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