16 июня 2017, 11:28Общество

В Пензе накажут родителей гулявших по крыше подростков

Двое пензенских подростков 2001 и 2000 года рождения забрались на крышу многоэтажного жилого дома в Арбеково.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, в отношении законного представителя одного из них возбудили дело об административном правонарушении по статье «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и защите прав и интересов несовершеннолетних».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района города Пензы решит вопрос о назначении наказания родителям подростка.

В отношении законного представителя второго материалы направили по месту его жительства в город Белинский Пензенской области для принятия решения.

Сейчас свободный доступ на крышу дома ограничен. В подобных случаях будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Общество
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