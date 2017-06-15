В Пензе накажут родителей гулявших по крыше подростков

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июня 2017, 11:28Общество
Двое пензенских подростков 2001 и 2000 года рождения забрались на крышу многоэтажного жилого дома в Арбеково.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, в отношении законного представителя одного из них возбудили дело об административном правонарушении по статье «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и защите прав и интересов несовершеннолетних».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района города Пензы решит вопрос о назначении наказания родителям подростка.
В отношении законного представителя второго материалы направили по месту его жительства в город Белинский Пензенской области для принятия решения.
Сейчас свободный доступ на крышу дома ограничен. В подобных случаях будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.
16 июня 2017, 12:31Жители Шуиста устали жить без горячей воды
16 июня 2017, 12:01В Пензенской области мужчина насиловал 10-летнего сына
16 июня 2017, 11:28В Пензе накажут родителей гулявших по крыше подростков
16 июня 2017, 11:04Житель Пензенской области сядет на девять лет за убийство собутыльника
16 июня 2017, 10:32В Пензе отлетевшее колесо едва не стало причиной аварии
16 июня 2017, 10:05Пензенцы обсуждают чудесное спасение на трассе
16 июня 2017, 09:30Пензенцев приглашают на выставку-продажу ивановского трикотажа
15 июня 2017, 19:38В Пензе сотрудники Росгвардии отыскали шестилетнюю девочку