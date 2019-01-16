В Пензе накажут дорожников, которые плохо убирают снег

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16 января 2019, 16:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал указания по уборке снежных завалов Управлению государственной жилищной инспекции региона.
Об этом он сообщил в личном микроблоге Twitter.
«Снегопад усилился. Дороги, тротуары и дворы заваливает снегом. Все службы региона задействованы. Сейчас дал указание Управлению государственной жилищной инспекции области активнее составлять протоколы на организации, которые недобросовестно исполняют обязанности по расчистке своих территорий», - написал он.
Снегопад усилился. Дороги, тротуары и дворы заваливает снегом. Все службы региона задействованы. Сейчас дал указание Управлению гос.жилищной инспекции области активнее составлять протоколы на организации, которые недобросовестно исполняют обязанности по расчистке своих территорий— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.
Напомним, обещанный синоптиками снегопад накрыл Пензу. За сутки с городских улиц было вывезено 7100 кубометров снега. Инспекторы просят водителей быть аккуратнее на дорогах. Из-за сильного снегопада возрастает риск возникновения аварий. В такую погоду пензенцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких и необдуманных маневров, чтобы избежать заноса машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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