В Пензе накажут дорожников, которые плохо убирают снег

Об этом он сообщил в личном микроблоге Twitter.

«Снегопад усилился. Дороги, тротуары и дворы заваливает снегом. Все службы региона задействованы. Сейчас дал указание Управлению государственной жилищной инспекции области активнее составлять протоколы на организации, которые недобросовестно исполняют обязанности по расчистке своих территорий», - написал он.

Снегопад усилился. Дороги, тротуары и дворы заваливает снегом. Все службы региона задействованы. Сейчас дал указание Управлению гос.жилищной инспекции области активнее составлять протоколы на организации, которые недобросовестно исполняют обязанности по расчистке своих территорий — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.

Напомним, обещанный синоптиками снегопад накрыл Пензу. За сутки с городских улиц было вывезено 7100 кубометров снега. Инспекторы просят водителей быть аккуратнее на дорогах. Из-за сильного снегопада возрастает риск возникновения аварий. В такую погоду пензенцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких и необдуманных маневров, чтобы избежать заноса машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».