18 апреля 2018, 16:36Общество

В Пензе наказали и.о. гендиректора «Электроприбора»

В Пензе выявили нарушения в работе АО «ПО «Электроприбор».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в документации об электронном аукционе на поставку оборудования, подписанной исполняющим обязанности генерального директора предприятия, отсутствовали необходимая информация и сведения о контрактной службе.

В результате на и.о. генерального директора завели дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф - три тысячи рублей. Также внесенное прокурором представление об устранении нарушений было удовлетворено, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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