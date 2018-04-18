В Пензе наказали и.о. гендиректора «Электроприбора»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2018, 16:36Общество
В Пензе выявили нарушения в работе АО «ПО «Электроприбор».
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в документации об электронном аукционе на поставку оборудования, подписанной исполняющим обязанности генерального директора предприятия, отсутствовали необходимая информация и сведения о контрактной службе.
В результате на и.о. генерального директора завели дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф - три тысячи рублей. Также внесенное прокурором представление об устранении нарушений было удовлетворено, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 апреля 2018, 19:42Пензенским школьникам рассказали, как успешно подготовиться к экзамену
18 апреля 2018, 19:37В Пензенской области мужчина «консервировал» дикорастущий наркотик
18 апреля 2018, 19:33В Пензенской области стали меньше травиться фанфуриками
18 апреля 2018, 19:29Пензенские культуристы готовятся к отрытому кубку России
18 апреля 2018, 19:21Пензенским предпринимателям рассказали о правилах поведения при ЧС
18 апреля 2018, 19:18В Пензе запустили новую линию по производству обоев
18 апреля 2018, 19:12В Мокшане бесстрашный школьник стал героем поселка
18 апреля 2018, 19:07В Пензе жителям ул. Сумской перекрыли проезд к дому