В Пензе наказали и.о. гендиректора «Электроприбора»

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в документации об электронном аукционе на поставку оборудования, подписанной исполняющим обязанности генерального директора предприятия, отсутствовали необходимая информация и сведения о контрактной службе.

В результате на и.о. генерального директора завели дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф - три тысячи рублей. Также внесенное прокурором представление об устранении нарушений было удовлетворено, пишет ИА «Пенза-Пресс».