14 ноября 2017, 19:43Общество В Пензе наградили участников корпуса «За чистые выборы» В Законодательном Собрании Пензенской области наградили участников корпуса «За чистые выборы». Это движение существует в регионе с 2012 года. В корпус входят представители активной пензенской молодежи, которые выступают на выборах в качестве независимых наблюдателей. Их работу в ходе сентябрьского Единого дня голосования и предстоящие задачи на выборах 2018 года обсудили в региональном парламенте.

Без нарушений и конфликтных ситуаций. За тем, чтобы голосование проходило честно и прозрачно, в Пензенской области следит многоуровневая система независимых наблюдателей. В их числе и молодежь, в первую очередь студенты - корпус «За чистые выборы». Итоги их работы в единый день голосования 10 сентября, обсудили в Законодательном Собрании региона.

В 2017 году за ходом выборов наблюдали более 300 активистов. Работали по трем направлениям: наблюдатели следили за порядком на избирательных участках, координационный центр контролировал их действия, а мобильные бригады выезжали на места при необходимости.

«Внимания заслуживает работа мобильных бригад, работающих в день выборов. В них входят наиболее опытные наблюдатели из координационного штаба, которые готовы к выездам и работам на земле. К примеру, в школе № 63 в Веселовке была конфликтная ситуация, которая решилась благодаря выезду мобильной бригады», - рассказал главный региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов.

Движение «За чистые выборы» существует почти шесть лет и за это время успело себя зарекомендовать. Это отметил и председатель регионального парламента Валерий Лидин.

«Ваше чувство ответственности, грамотный подход к подготовке и проведению выборных кампаний говорит о том, что сегодня подготовка студентов, особенно юристов, правоведов, соответствует тому, чтобы осуществлять этот контроль на должном уровне», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

За активную и добросовестную работу в Единый день голосования участникам корпуса «За чистые выборы» вручили благодарственные письма от Законодательного Собрания Пензенской области и избирательной комиссии региона. 18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Независимые наблюдатели уже приступили к подготовке.

«На выборах президента будут применяться системы составления протоколов участково-избирательной комиссии об итогах голосования в машиночитаемом виде с использованием кода. Эта система уже применялась 10 сентября и Пензенская область вошла в число 20 субъектов РФ в порядке эксперимента, мы этот его прошли удачно», - сказал заместителем председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин.

Также в день главных выборов страны на избирательных участках Пензы и области и в территориальных избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры. Кроме того, в Пензенскую область также возвращаются КОИБы - комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего в регион поступит 110 таких устройств.

Общество

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