20 декабря 2018, 17:37Общество

В Пензе наградили сотрудников и ветеранов управления ФСБ

20 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником.

Глава региона отметил большую роль спецслужбы на всех этапах исторического развития страны.

«Чекисты всегда стояли на страже закона, обеспечения безопасности нашего государства, прав и законных интересов граждан. Проходит время, сменяются поколения, изменяется политический строй, но важная правоохранительная роль спецслужбы остаётся неизменной.

Сегодня обстановка в мире очень напряженная, на нашу страну оказывается экономическое, политическое, информационное давление. В этих условиях без профессиональной работы сотрудников Федеральной службы безопасности невозможно решать сложные задачи, успешно справляться с вызовами настоящего времени», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поздравил всех представителей спецслужбы, поблагодарил их за работу. За образцовое исполнение должностных обязанностей глава региона наградил представителей правоохранительного ведомства благодарностями губернатора, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 82
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/128102/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ