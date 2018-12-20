В Пензе наградили сотрудников и ветеранов управления ФСБ

Глава региона отметил большую роль спецслужбы на всех этапах исторического развития страны.

«Чекисты всегда стояли на страже закона, обеспечения безопасности нашего государства, прав и законных интересов граждан. Проходит время, сменяются поколения, изменяется политический строй, но важная правоохранительная роль спецслужбы остаётся неизменной.

Сегодня обстановка в мире очень напряженная, на нашу страну оказывается экономическое, политическое, информационное давление. В этих условиях без профессиональной работы сотрудников Федеральной службы безопасности невозможно решать сложные задачи, успешно справляться с вызовами настоящего времени», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поздравил всех представителей спецслужбы, поблагодарил их за работу. За образцовое исполнение должностных обязанностей глава региона наградил представителей правоохранительного ведомства благодарностями губернатора, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».