В Пензе наградили сотрудников и ветеранов управления ФСБ

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20 декабря 2018, 17:37Общество
20 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником.
Глава региона отметил большую роль спецслужбы на всех этапах исторического развития страны.
«Чекисты всегда стояли на страже закона, обеспечения безопасности нашего государства, прав и законных интересов граждан. Проходит время, сменяются поколения, изменяется политический строй, но важная правоохранительная роль спецслужбы остаётся неизменной.
Сегодня обстановка в мире очень напряженная, на нашу страну оказывается экономическое, политическое, информационное давление. В этих условиях без профессиональной работы сотрудников Федеральной службы безопасности невозможно решать сложные задачи, успешно справляться с вызовами настоящего времени», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Он поздравил всех представителей спецслужбы, поблагодарил их за работу. За образцовое исполнение должностных обязанностей глава региона наградил представителей правоохранительного ведомства благодарностями губернатора, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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