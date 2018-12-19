В Пензе наградили самых активных волонтеров года

Пензенские волонтеры принимают поздравления. В завершении Года добровольца самых активных из них представили к награде на премии «Добровольцы Сурского края-2018». Более десятка различных номинаций, за которыми - истории о тех, чьи жизни смогли изменить неравнодушные граждане, пусть и не всегда с первой попытки.

Посадить десятки деревьев или очистить берег главной водной артерии региона всего за пару часов. Организовать праздник в доме ветеранов или оказать экстренную помощь в поисках человека. Всем этим занимаются волонтеры. В 2018-м им удалось проделать огромную работу - провести более 200 акций различной направленности, треть из которых - экологические.

«Занимаемся экологическим просвещением школьников, студентов и населения на протяжении семи лет. В рамках деятельности проведено более 200 уроков, посажено свыше 300 тысяч деревьев. Без волонтеров и их помощи, мы не смогли бы сделать столько добрых, полезных дел», - отметила руководитель регионального отделения всероссийского молодежного движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Экологическое направление - не единственное, в котором работают волонтеры. Социальное, спортивное, культурно-просветительское - и это тоже далеко не полный список. В каждом задействованы сотни человек, причем возрастных ограничений нет. Все чаще совместно добро творят и школьники, и пенсионеры. Не важны в этом деле ни опыт, ни профессия, ни пол. Помочь может каждый, как на небольших акциях - к, примеру, по сбору мусора, так и на масштабных - по облагораживанию усадебных парков.

«В рамках проекта «По следам забытых усадеб» (12+) проведено несколько крупных экологических мероприятия, выставок и конкурсов творческих работ, которые носят региональный масштаб. Мы пытаемся объединить молодежь одним важным направлением - сохранением культурно-исторического наследия региона. Сейчас особое внимание уделяется наиболее крупным усадьбам, например, Воейкова в Каменке, Куракина в Сердобском районе, Голицыных в Тамалинском. Будем надеяться, что нам удастся сдвинуть ситуацию с мертвой точки», - сказал председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

2500 добровольцев - бесспорно, опора любого организатора на массовых мероприятиях в Пензе. Помогут и концерт провести, и поздравить детей с Новым годом вовремя.

«Работа не заканчивается Годом добровольца, она продолжается, причем даже еще активнее. Тем более вы понимаете, что ваша деятельность востребована среди людей, она направлена на помощь населению, да и вы сами становитесь милосерднее, добрее и мудрее», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Благодарности в этот вечер получили более 200 человек. 17 номинантов стали победителями премии «Добровольцы Сурского края-2018». Каждый из них получил дипломы, а также сертификаты на приобретение необходимого оборудования для дальнейшей продуктивной деятельности.

И все же, даже после получения наград, многие скромно признаются: они рады, что их деятельность отметили на высоком уровне, но по-прежнему уверены, что добровольчество - это молчаливое «я могу помочь» в любой ситуации, не за «спасибо». Для каждого волонтера это сродни долгу.