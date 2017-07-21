21 июля 2017, 17:46Общество В Пензе наградили работников торговли В преддверии Дня работника торговли в администрации Пензы поздравили предпринимателей, владельцев крупных торговых центов и магазинов.

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области поблагодарили гостей за вклад в развитие в экономику региона. Заслуги лучших представителей отрасли отметили грамотами и благодарностями.

День работника торговли празднуют в стране еще с советских времен. Однако на четвертую субботу июля его перенесли четыре года назад.

В этот день чествуют специалистов, которые заняты в процессах закупки, продажи и сопровождении товаров и услуг.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/andrey_shevchenko_nagradil_rabotnikov_otrasli_torgovli_/