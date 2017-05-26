В Пензе наградили предпринимателей

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26 мая 2017, 17:09Общество
26 мая в мэрии Пензы прошло награждение бизнесменов, приуроченное ко Дню российского предпринимательства.
«День российского предпринимательства как государственный праздник возник недавно, но его статус показывает, насколько большое значение имеет предпринимательство для российской экономики. Недаром президентом страны 2018 год объявлен Годом предпринимательства в России.
Сегодня пензенские предприниматели – это более 30 тысяч предприятий с численностью занятых свыше 94 тысяч рабочих мест, что составляет 40 процентов от общего числа занятых в областном центре. Как отметил губернатор Иван Белозерцев 24 мая, открывая форум предпринимателей Пензенской области, власть поддерживала и будет поддерживать малый и средний бизнес, рассчитывая при этом на активную позицию и социальную ответственность бизнесменов», - сказал мэр Виктор Кувайцев, обращаясь к представителям бизнеса, присутствующим в зале.
Он отметил, что для всех жителей города нет более важной и почетной задачи, чем сделать Пензу по-настоящему красивой и комфортной для проживания.
«Вы работаете в разных отраслях, которые объединяет социальное значение вашего труда. От того насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настроение каждого жителя», - подчеркнул он.
Глава администрации города пожелал присутствующим стабильной работы, новых достижений, свершения намеченных планов, а также здоровья и благополучия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Предпринимателям вручили почетные грамоты, благодарности, цветы и подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.
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