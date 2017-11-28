28 ноября 2017, 19:21Общество В Пензе наградили победителей туристического конкурса Подведены итоги конкурса «Туристический потенциал Пензенской области». Он проходил под патронатом Пензенского молодежного многофункционального центра, регионального правительства и при информационной поддержке телеканала «Экспресс».

В творческом состязании участвовали авторы более 50 работ. Они соревновались в трех номинациях: «Святые места», «Исторический памятник» и «Культурное наследие». Жюри было на что посмотреть и что оценить.

«Представители высылали по гигабайту заявок и больше. Но самое главное, что не все они допускались, потому, что необходимо было не только сфотографировать, но еще и описать, какой туристический потенциал несет это место, какую историческую ценность, или может это место только создано и ранее не было известно», - пояснил директор многофункционального молодежного центра Пензенской области Олег Куроедов.

Подводя итоги конкурса, организаторы особо отметили интерес к туристическим объектам Пензенской области у жителей соседних регионов. Фильм жительницы Саратовской области Анастасии Семеновой победил в номинации «Святые места». Екатерина Сергеева - библиотекарь из Пензы стала лучшей в номинации «Исторический памятник» со своим фильмом о благотворительнице XIX века Марии Киселевой.

«В фильме рассказывается о тех местах, которые связанны с Марией Михайловной Киселевой, место ее последнего упокоения и те места, которые мне хотелось бы, чтобы стали маршрутом паломничества жителей Пензы и других регионов», - рассказала победитель в номинации «Исторический памятник» Екатерина Сергеева.

В номинации «Культурное наследие» лучшей была признана работа Анны Фадеевой. В своем видеоролике Анна рассказывала о достопримечательностях поселка Мокшан.

Призами были отмечены работы и самых юных участниц конкурса - Юлии Коховой и Полины Титовой, воспитанницы одной из детских художественных школ Пензы отправили на конкурс свои картины. Организаторы конкурса рассчитывают, что работы участников можно будет использовать для проектов, направленных на развитие туризма в области. Тем более, что это – взгляд молодых.

«Мы надеемся, что данные работы, во первых, благодаря поддержке телеканала «Экспресс», увидят жители Пензенской области, а также мы будем их, конечно, рекомендовать при формировании программ, издании продуктов, рекламных материалов, которые связаны с развитием туризма и привлечением туристов в регион», - сказал начальник управления внутренней политики Пензенской области Павел Маслов.

В завершение церемонии награждения, представители областного правительства и молодежного центра заверили, что конкурс (0+) будет проводиться ежегодно.

Общество

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