02 октября 2017, 19:22Спорт В Пензе наградили победителей Спартакиады пенсионеров России Церемония награждения призеров и победителей IV Спартакиады пенсионеров России прошла в пензенском дворце спорта «Буртасы».

Спортсменка из Пензы Ольга Гусева в личном зачете завоевала «золото» в плавании, в легкой атлетике «бронзу» взял Владимир Светкин. По итогам двухдневного турнира тройку призеров в общекомандном зачете замкнула команда Республики Бурятия, «серебро» - у представителей Архангельской области. Лучшей стала сборная Пензенского региона.

«Мы очень старались, каждый выкладывался с полной отдачей. Мы делали все, чтобы победить в нашем родном городе», - поделилась победитель IV Спартакиады пенсионеров России Ольга Гусева.



Помимо спортивных результатов, победителей определили в номинациях: «самый старший спартанец», «участник из самого малого поселения», «команда из самого удаленного региона». Кроме того, организаторы отметили наиболее яркую делегацию на параде открытия турнира и команду в самой элегантной форме.

На церемонии закрытия Флаг Спартакиады пенсионеров России был передан Новосибирской области, которая примет состязания в 2018 году.

Спорт

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