В Пензе наградили победителей Спартакиады пенсионеров России

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02 октября 2017, 19:22Спорт
Церемония награждения призеров и победителей IV Спартакиады пенсионеров России прошла в пензенском дворце спорта «Буртасы».
Спортсменка из Пензы Ольга Гусева в личном зачете завоевала «золото» в плавании, в легкой атлетике «бронзу» взял Владимир Светкин. По итогам двухдневного турнира тройку призеров в общекомандном зачете замкнула команда Республики Бурятия, «серебро» - у представителей Архангельской области. Лучшей стала сборная Пензенского региона.
«Мы очень старались, каждый выкладывался с полной отдачей. Мы делали все, чтобы победить в нашем родном городе», - поделилась победитель IV Спартакиады пенсионеров России Ольга Гусева.
Помимо спортивных результатов, победителей определили в номинациях: «самый старший спартанец», «участник из самого малого поселения», «команда из самого удаленного региона». Кроме того, организаторы отметили наиболее яркую делегацию на параде открытия турнира и команду в самой элегантной форме.
На церемонии закрытия Флаг Спартакиады пенсионеров России был передан Новосибирской области, которая примет состязания в 2018 году.
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