26 декабря 2017, 14:06Общество В Пензе наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление В Пензе подвели итоги новогоднего оформления и наградили победителей.

Глава горадминистрации Виктор Кувайцев вручил дипломы по результатам смотра-конкурса на лучшее новогоднее украшение. Первое место занял Октябрьский район, второе поделили между собой Первомайский и Ленинский, третье место получил Железнодорожный район.

Затем мэр уточнил информацию по обеспечению безопасности в период проведения праздников, обратив внимание коллег на необходимость организации занятости детей и вовлеченности родителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Пенза должна быть охвачена мероприятиями. Сотрудники муниципалитета по графику будут осуществлять дежурство. Главная задача - чтобы праздники прошли спокойно и без происшествий», – подчеркнул Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvatsev_otmetil_rabotu_rayonov_goroda_po_novogodnemu_oformleniyu/

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