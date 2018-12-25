В Пензе наградили победителей конкурса «Мои родители в полиции»

В Пензе продолжается всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» (0+). В этот раз новогодние персонажи поздравили участников конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» (0+).

В 2018 году участников разделили на три возрастные группы - дети от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. На суд жюри свои рисунки представили юные художники из Пензы, Кузнецка, Сердобска, Спасска, Бессоновки и Мокшана.

«Участвуют более 40 человек, все они рисовали родителей, которые работают в различных подразделениях органов внутренних дел», - рассказал заместитель начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Сергей Удалов.

Все дети получили сладкие новогодние подарки, а Ермолаевой Ксении, Бычковой Маргарите и Денисову Александру также вручили призы за победу в конкурсе рисунков и пригласительные на новогоднюю елку в драматический театр (0+).